120 Yahudi polisle girdi! Irkçı Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor
İşgalci İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri sürüyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, dün sabah 120 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığını kaydedildi.
Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa’ya baskınları sürerken, kaç ırkçının geldiği belirtilmedi. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 hafta aradan sonra geçtiğimiz pazar günü 253 kişiyle Harem-i Şerif’e girmişti.