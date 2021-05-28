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Dünya 120 Yahudi polisle girdi! Irkçı Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor
Dünya

120 Yahudi polisle girdi! Irkçı Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor

İşgalci İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:38:00 -
120 Yahudi polisle girdi! Irkçı Yahudilerin Aksa baskınları sürüyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, dün sabah 120 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığını kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa’ya baskınları sürerken, kaç ırkçının geldiği belirtilmedi. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Fanatik Yahudiler yaklaşık 3 hafta aradan sonra geçtiğimiz pazar günü 253 kişiyle Harem-i Şerif’e girmişti.

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