120 milyon liralık yazılım ihracatı
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “İhracat hedeflerimizde önceliğimiz olan teknoloji firmamız Architecht kanalıyla üç yılın sonunda 120 milyon liralık yazılım ihracatı gerçekleştireceğiz” mesajını verdi.22 Ocak 2019 Salı 11:49
Teknoloji, inovasyon ve müşteri odaklı hizmet modelini geliştirecek çeşitli projeler yürüten Kuveyt Türk, 400’ü aşan şubesi ve 6 bine yakın çalışanı 2019’a güçlü girdi. 2023’te 480 şubeye ulaşarak coğrafi kapsama oranını yüzde 90’na çıkaracak olan bankanın Genel Müdürü Ufuk Uyan, “İhracat hedeflerimizde önceliğimiz olan teknoloji firmamız Architecht kanalıyla üç yılın sonunda 120 milyon liralık yazılım ihracatı gerçekleştireceğiz” mesajını verdi.
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