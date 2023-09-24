  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Çakar'dan iğrenç hareket! 'Beyaz Futbol'un reklam arasında yaşananlar yok artık dedirtti

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Akıl alır gibi değil! Henüz 9 ile 13 yaş arası kız çocukları

Masada, sahada, sporda... Erdoğan yine kazandı!

Halk TV’yi açıyorum, sanki A Haber izliyormuş gibi oluyorum! Bu soruya cevabınız “hayır"sa, yazının buradan sonrası sizi ilgilendirmiyor

İSPARK’ta görülmemiş rezalet! Vallahi yazıklar olsun

CHP'deki Büyük Kurultay öncesi koltuk savaşı kızıştı! Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul planı ortaya çıktı

Erzurum'da feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı

Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmazmış! CHP'li Tanrıkulu ezan propagandası yapacakken rezil rüsva oldu
Dünya 120 bin Ermeni göçe hazırlanıyor!
Dünya

120 bin Ermeni göçe hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 18:48:00 -
120 bin Ermeni göçe hazırlanıyor!

Karabağ’daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Azerbaycan’ın Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ermenilerin bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Karabağ’daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ’daki 120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.

Azerbaycan Ermeni halkına güvence vermişti!

Karabağ’daki sözde hükümet ise, Karabağ’ı terk etmek isteyen Ermenilerin Rus barış güçleri tarafından Ermenistan'a götürüleceğini açıkladı. Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni gruplara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunsa da söz konusu gruplar, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına devam etmişti. Azerbaycan ise, 19 Eylül’de Karabağ’da düzenlenen mayınlı saldırının ardından bölgede terörle mücadele operasyonu başlatmış ve 24 saat sonra 20 Eylül’de Ermeni silahlı gruplar teslim olmuşlardı.

Operasyonun ardından Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenilerin haklarının garanti altına alacağını duyurmuştu.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!
ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!

Dünya

ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!

Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!
Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!

Sosyal Medya

Azerbaycan askerlerinin zafer kutlaması gündem oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altaylı CHP'deki gizli anlaşmayı
Siyaset

Altaylı CHP'deki gizli anlaşmayı " İstanbul'un yeni il başkanı hayırlı olsun diyerek"açıkladı

Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP Genel Merkezi'ndeki gizli anlaşmayı İstanbul'un yeni il başkanı olacağını iddia ettiği ismi açıklayarak ..
Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin
Gündem

Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin

Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’e teşekkür edip övgüler yağdıran Fatih Altaylı, Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Kuveyt’li yaza..
Sizce hangisi haklı? Mısır ile Etiyopya arasında baraj kavgası
Dünya

Sizce hangisi haklı? Mısır ile Etiyopya arasında baraj kavgası

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın Nil havzası üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'na işaret ederek "100 milyon Mısırlının hayat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23