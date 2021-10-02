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Yerel 12 yıldır aranan firari tavuk kümesinde yakalandı
Yerel

12 yıldır aranan firari tavuk kümesinde yakalandı

Bolu'da 12 yıldır aranan firari hükümlü saklandığı tavuk kümesinde yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 14:15:00 -
12 yıldır aranan firari tavuk kümesinde yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl önce hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ortak çalışma sonucu, şüpheli Selahattin U'nun Dolayüz köyünde olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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