Son Haberler

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Türkleri bekliyor! Türkiye, Türkiye'den ibaret değil
12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de ‘silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.

