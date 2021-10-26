  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 23:47:00 -
12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile yapılan müşterek çalışma sonucunda, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.(40) isimli şahıs Çay Mahallesi’nde yakalanarak Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Kadın - Aile

Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Antikanser özelliği taşıyan Hünnap bitkisi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.
İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı
Korona Virüs

İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı

Koronavirüs salgını sürecinde dünyada 2020'de bir dakikada 3 milyon maske kullanıldı.
CHP tezkereye böyle kılıf uydurdu!
Gündem

CHP tezkereye böyle kılıf uydurdu!

TBMM'de oylanacak olan tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıklayan CHP yönetimi, şimdi de sosyal medya hesaplarından tezkereye 'hayır' demeler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay