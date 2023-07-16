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Dünya 12 yıl aradan sonra Suriye'de bir ilk
Dünya

12 yıl aradan sonra Suriye'de bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-07-16 20:22:00 -
12 yıl aradan sonra Suriye'de bir ilk

Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Sudani, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye’yi ziyaret eden ilk Irak Başbakanı olarak tarihe geçti.

Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaşın ardından Irak’tan Suriye’ye başbakan düzeyinde ilk ziyaret Irak Başbakanı Muhammed Şiye Sudani tarafından gerçekleştirildi. Resmi törenle karşılanan Sudani, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Sudani ve Esad ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Dış İlişkiler Danışmanı Farhad Alaaldin yaptığı açıklamada, Sudani ve Esad’ın görüşmede amfetamin benzeri bir uyuşturucu olan captagon kaçakçılığını, Akdeniz'deki Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden açılması için ekonomik işbirliğini ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi ele aldığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Esad, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki ülkenin birbirine sunduğu desteğin önemine vurgu yaptı. Irak’ın sunabileceği en değerli şeyleri sunduğunu ve teröre karşı iki ülkenin ortak safta yer aldığını kaydeden Esad, “Irak’ın terörle mücadelemizde Suriye’den yana tutum sergileyerek, Suriye’ye saldırmak için uydurulan bütün gerekçeleri reddetti” ifadelerini kullandı. Uluslararası koşullar ve ortak sorunlar ışığında ve özellikle terörle mücadeleye yönelik ikili ilişkileri güçlendirmesi için ziyaretinin önemini vurgulayan Esad, “Önümüzdeki süreçte her iki ülke için yarar sağlayan ve Suriye üzerine uygulanan ekonomik ambargoyu hafifleten ekonomik ilişkileri ele alacağız. Bize göre Irak’ın asil Arap kimliği her zaman bariz kalacak Irak halkına daha fazla refah ve gelişme diliyorum” dedi.

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