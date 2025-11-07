12 yaşından küçük Müslüman çocuk öldürene çift maaş!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları iki yılı aşkın süredir devam ederken, IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) subayları ve siyasetçilerin Müslümanları "insan hayvanı" veya "doğuştan terörist" olarak nitelendiren söylemleri, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından soykırım niyetinin kanıtı olarak gösteriliyor. Bu dehümanizasyon, Tevrat'taki Amalek katliamı emrini anımsatan retorikle besleniyor – bir kabileye karşı kadın, çocuk ve bebek dahil "her şeyi yok et" diyen antik bir emir. BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporları, bu dilin Gazze'de 50.000'den fazla sivil ölümü tetiklediğini vurguluyor; aralarında 20.000'i çocuk. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davası, bu ifadeleri "soykırım teşviki" olarak delil sunuyor.

"İnsan Hayvanı": IDF'nin Resmi Söylemi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim 2023'te yaptığı açıklama, dehümanizasyonun zirvesiydi: "İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz. Müslüman bebek ve çocuk öldüren personele çifte maaş veriyoruz." Bu sözler, Gazze'ye tam abluka emriyle birlikte geldi – elektrik, su, yakıt ve gıda kesintisi. Gallant'ın ifadesi, Hamas'ı hedef alsa da, tüm Gazze nüfusunu kapsayan ablukayı haklı çıkardı. Wikipedia ve Le Monde gibi kaynaklar, bu tür dilin İsrail söyleminde sistematik olduğunu belirtiyor: Filistinliler "karınca", "balık" veya "uyuşturulmuş hamamböcekleri" olarak tasvir ediliyor. IDF askerleri, operasyonları "büyüteçle karıncaları yakmak" gibi benzetmelerle anlatıyor.

BM Özel Raportörü Francesca Albanese, bu retorikle "Müslümanların insanlığını inkar eden" bir kültürü işaret ediyor. Gazze'de 2023-2025 arası 18.000'den fazla çocuk öldürüldü; BM verilerine göre %60'ı "yan hasar" değil, doğrudan hedef. ABD destekli 21 milyar dolarlık silah yardımı, bu şiddeti sürdürüyor. X platformunda (eski Twitter) son aylarda #HumanAnimals etiketiyle binlerce paylaşım, IDF'nin Filistinli tutukluları çıplak ve bağlı halde dövdüğü videoları yaydı – Sde Teiman toplama kampında "işkence rutini" olarak niteleniyor.

"Doğuştan Terörist Bebekler": Likud'un Irkçı Mirası

Likud Partisi milletvekili Amit Halevi, Temmuz 2024'te Kan 11 kanalında skandal bir açıklama yaptı: "Al-Shifa Hastanesi'nde 150 terörist öldürüldü, aynı anda doğum servisinde 300 terörist doğdu!" Halevi'nin sözleri, bebekleri bile "doğuştan düşman" ilan ediyor. Benzer şekilde, Nissim Vaturi (Likud MK) "Gazze'deki her çocuk zaten terörist" dedi. Bu, Golda Meir'in 1969'daki "Filistinliler yok" ifadesinden Eli Ben-Dahan'ın 2013'teki "Onlar hayvan gibi, insan değil" sözüne uzanan bir zincir.

UNICEF ve DCIP (Savunma Çocuklar Uluslararası), bu dilin IDF'nin Batı Şeria'da günde bir çocuk öldürmesine zemin hazırladığını raporluyor. 2024'te 165 Filistinli çocuk keskin nişancı ateşiyle vuruldu; %98'i üst vücuttan, yani kasıtlı. X'te son haftalarda, Halevi'nin sözleri #TerroristBabies etiketiyle viral oldu – kullanıcılar "Bu, soykırımı meşrulaştırıyor" diye tepki verdi.

Amalek: Tevrat'ın "Soykırım Emri" ve Netanyahu'nun Çağrısı

Başbakan Binyamin Netanyahu, 28 Ekim 2023'te askerlere hitaben "Amalek'in sana yaptığını hatırla" dedi – Tevrat'ta (Çıkış 17:14, Tesniye 25:19) Amalek kabilesine karşı "erkek, kadın, çocuk, bebek, hayvan dahil her şeyi yok et" emri. Amalek, İsraillilere sırtından saldıran antik düşman; emrin amacı "hafızasını silmek". Netanyahu, bunu Hamas'a benzetse de, UAD'de Güney Afrika "soykırım niyeti" delili olarak sundu. Mother Jones ve AP News, bu retorik'in far-right Yahudi gruplar tarafından Filistinlilere karşı kullanıldığını yazıyor: 1980'de Rabbi Israel Hess, "Soykırım: Tevrat'ın Emri" makalesinde Filistinlileri Amalek ilan etti.

X'te #AmalekGaza aramaları, IDF askerlerinin "Amalek tohumunu sil" diye tezahürat yaptığı videoları ortaya çıkardı. Haaretz anketi (Eylül 2025): İsraillilerin %66'sı "modern Amalek var" diyor, %93'ü "yok etme emri geçerli". BM, bunu "toplu cezalandırma" olarak kınıyor; Gazze'de 40.000 yetim ve en yüksek çocuk amputasyon oranı buradan kaynaklanıyor.