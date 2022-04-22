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Gündem 12 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! O sapıktan haber var
Gündem

12 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! O sapıktan haber var

Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:07:00 -
12 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! O sapıktan haber var

Samsun'da 3 yıl önce olay tarihinde 12 yaşında olan kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Z.Ş. hakkında dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Z.Ş. "cinsel istismar" suçundan 7 yıl 8 ay 22 gün ve "hürriyetten yoksun kılma" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

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