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12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş kopan elektrik kablosunun akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:33
12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Hakan Yeşiltaş (12), ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda kopan elektrik kablosundan akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada 12 yaşındaki Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu ortaya çıktı. Jandarma soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:33
  1. Samsun'un Çarşamba ilçesi
  2. elektrik akımı
  3. elektrik çarpması
  4. Çarşamba Devlet Hastanesi

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  • hercaihercai22 dk önce
    Allah mekanini cennet etsin.

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