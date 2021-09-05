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Sağlık 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?
Sağlık

12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevu ekranı | Yüz yüze eğitimle birlikte ailelerin en çok merak ettiği konu çocukların ne zaman aşı olacağı. 16 Ağustos'ta 15 yaş üstü tüm çocuklar için aşı randevu hakkı tanındı. 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 22:27:00 -
12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

16 Ağustos’ta tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı randevu hakkı tanımlandı. Aileler ise kronik hastalığı olmayan çocuklara aşı hakkı tanınım tanınmayacağını araştırıyor. Peki, kaç yaşında çocuklar aşı olabilir?

12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

5 Eylül Pazar günü itibariyle kronik hastalık şartı kaldırıldı ve tüm 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı verildi. Ebeveynler kendi şifre ve TC kimlik numaralarıyla MHRS’ye giriş yapabilir. Açılan ekranın sağ üst kısmında 'Yetkili olduklarım' kısmına tıklayarak çocuklarının sayfasına giriş yapabilir. Ebeveyn onayıyla aileler çocukları için aşı randevusu oluşturabiliyor.

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