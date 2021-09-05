16 Ağustos’ta tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı randevu hakkı tanımlandı. Aileler ise kronik hastalığı olmayan çocuklara aşı hakkı tanınım tanınmayacağını araştırıyor. Peki, kaç yaşında çocuklar aşı olabilir?

12 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

5 Eylül Pazar günü itibariyle kronik hastalık şartı kaldırıldı ve tüm 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı verildi. Ebeveynler kendi şifre ve TC kimlik numaralarıyla MHRS’ye giriş yapabilir. Açılan ekranın sağ üst kısmında 'Yetkili olduklarım' kısmına tıklayarak çocuklarının sayfasına giriş yapabilir. Ebeveyn onayıyla aileler çocukları için aşı randevusu oluşturabiliyor.

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