Koronavirüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde 12 yaş üstü çocuklara aşı uygulanıyor. Aileler Sinovac ya da Biontech aşısı tercihinde bulunabiliyor. Aileler 12 yaş altına aşı randevusu verilip verilmediğini merak ediyor. Peki, küçük çocuklara aşı yapılacak mı?

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? Alman aşısı 12 yaş altına yapılıyor mu?

Ülkemizde 12 yaş üstüne aşı yapılıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca amaçlarının 18 yaş üstü nüfusu aşılamak olduğunu, kronik hastalıkları olan 12 yaş üstünün de aşılanmasının önemli olduğunu ifade etmişti.

Politico’nun haberine göre, Pfzier şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.