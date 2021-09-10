Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021’de başladı. Okulların açılmasıyla birlikte aile onayıyla birlikte 12 yaş üstüne aşı randevusu verilmeye başlandı. 12 yaş altı çocuğu olanlar ise kendileri için sıranın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 12 yaş altı ne zaman aşı olacak?

12 yaş altı korona aşısı olacak mı? 12 yaş altına ne zaman aşı yapılacak?

Pek çok aile 12 yaş altı çocukların ne zaman aşı olabileceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu “Aşılama 12 yaşın altına inecek mi? 12 yaş üstü aşılamada gelinen durum nedir?" sorusuna “"Aşılamada 18 yaş ve üzerini önemsiyoruz. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Dolayısıyla kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz. Ayrıca 12 yaş üzeri eğitim ve benzeri gerekçelerle velinin, ailesinin onayı ile bu aşıyı yaptırabilmenin de önünü açmış olduk. Toplamda baktığımızda 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş gibi yaş aralığında o yaş grubu ile ilgili daha yüzde 33'ü geçmediğini görüyoruz. Oran yüksek değil" yanıtını verdi.

Öte yandan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını açıkladı.