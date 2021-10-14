Koronavirüs ile mücadele sürüyor. Son dönemde vaka sayıları 30 bini aştı. Her gün 200’ü aşkın insan bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor. Okulla giden çocukların aileleri ise endişeli. Bu sebeple sık sık “12 yaş altı ne zaman aşı olacak?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 12 yaş altına aşı yapılacak mı?

12 yaş altı aşı olacak mı? Çocuklar korona aşısı olabiliyor mu?

6 Eylül 2021 itibariyle 12 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada amaçlarının 18 yaş üstü aşılamak olduğunu, kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstünün de aşı olması gerektiğini ifade etmişti. Ancak daha küçük yaş gruplarına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde vakaların yüzde 40’ının 23 yaş altı olduğunu belirtti ve üniversitelileri aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, “Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım” paylaşımında bulundu.