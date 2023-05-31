12 ülkeye Türk somonu sattık
Doğu Karadeniz’den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, yüzde 227 artarak 28 milyon 479 bin 226 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden 12 ülkeye 4 bin 89 ton ürün gönderildiğini söyledi.
Rusya başı çekti
Kobya, Türk somonu ihracatının bin 224 ton karşılığı 8 milyon 700 bin 67 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 234; değerde yüzde 227 arttığını kaydetti. Kobya, Doğu Karadeniz’den Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu’nun başı çektiğini vurguladı. “Rusya’ya bu dönem 24 milyon 783 bin 630 dolarlık Türk somonu satıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 945 bin 212 dolarla Vietnam, 1 milyon 191 bin 64 dolarla Beyaz Rusya takip etti” dedi. Bölge ihracatının 20 milyon 304 bin 9 dolarının Trabzon’dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kobya, kentten de Rusya başta olmak üzere 8 ülkeye Türk somonu satıldığını belirtti. Kobya, Trabzon’da yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 332; değerde yüzde 292 arttığını dile getirdi. Ürüne ilginin giderek arttığına dikkati çeken Kobya, pazarı çeşitlendirmek için fuar ve ticaret heyeti programlarıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi.