12 ülkeye Türk somonu sattık

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden 12 ülkeye 4 bin 89 ton ürün gönderildiğini söyledi.

Rusya başı çekti

Kobya, Türk somonu ihracatının bin 224 ton karşılığı 8 milyon 700 bin 67 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 234; değerde yüzde 227 arttığını kaydetti. Kobya, Doğu Karadeniz’den Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu’nun başı çektiğini vurguladı. “Rusya’ya bu dönem 24 milyon 783 bin 630 dolarlık Türk somonu satıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 945 bin 212 dolarla Vietnam, 1 milyon 191 bin 64 dolarla Beyaz Rusya takip etti” dedi. Bölge ihracatının 20 milyon 304 bin 9 dolarının Trabzon’dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kobya, kentten de Rusya başta olmak üzere 8 ülkeye Türk somonu satıldığını belirtti. Kobya, Trabzon’da yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 332; değerde yüzde 292 arttığını dile getirdi. Ürüne ilginin giderek arttığına dikkati çeken Kobya, pazarı çeşitlendirmek için fuar ve ticaret heyeti programlarıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi.