12 ton uyuşturucu imha edildi
Önceki senelerde ele geçirilen ve adli emanette bekletilen 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu, yoğun güvenlik önlemleri altında 1100 derece sıcaklıktaki fırında yakılarak imha edildi.06 Kasım 2018 Salı 14:57
Van ve ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından değişik tarihlerde ele geçirilen ve işlemleri tamamlanan 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu madde, polis ekipleri nezaretinde kamyona doldurularak Edremit ilçesindeki özel bir şirkete ait çimento fabrikasına getirildi. 12 ton 966 kilo 116 gram uyuşturucu madde, yoğun güvenlik önlemleri altında 1100 derece sıcaklıktaki fırında yakılarak imha edildi.
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