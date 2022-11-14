1.2 milyar Euro'luk dev anlaşma! Alman silah üreticisi olan Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i satın alıyor!

Rheinmetall'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya merkezli patlayıcı ve mühimmat üreticisi Expal Systems, Rheinmetall'in satın alma teklifini kabul etti.

60'tan fazla ülkede ihracat yapıyor!

1,2 milyar avroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla Rheinmetall, patlayıcı ve mühimmat ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

Bu arada, haberin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 174,60 avro seviyesine yükseldi.

60'tan fazla ülkede ihracat yapan Expal Systems'ın satışlarının 2023'te yaklaşık 400 milyon avro olması beklenirken, şirketin 11 üretim tesisinde 1.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall'in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Rheinmetall'ın yalnızca silah ve mühimmat alanında bu yılın ocak-eylül döneminde aldığı siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 2 milyar avroya yükseldi.

Almanya'da 5 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Alman şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor. Almanya yabancı yatırımcı olarak istihdam sağlıyor.

Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri de üretiyor.

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı nedeniyle birçok AB ülkesi savunma bütçelerini artıracağını açıklarken, Alman hükümeti de Alman Silahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için 100 milyar avro değerinde özel bir fon oluşturacağını duyurmuştu.