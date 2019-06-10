12 Mart'ı yaşayan komutan dönemin TSK'sını anlattı: Yaptırdığımız camiye 'Minaresi kuleyi engelliyor' diyerek karşı çıktılar

Taha Emre Özdemir Ankara

12 Mart muhtırası sürecinde TSK'da aktif olarak görev yapan emekli Kıdemli Astsubay Atilla Öznur, o dönem İslam düşmanlığı yapan bazı komutanların icraatlarını yeniakit.com.tr ile paylaştı. Öznur, cami yaptırmak için çektikleri zorlukları şöyle anlattı:

'Cami minaresi kuleyi kapatıyormuş'

"Sorumlu komutanımıza camiye ihtiyacımız olduğunu ve uygun bir yerde mescid yapmamız gerektiğini ilettik. Mekanı cennet olsun. Talebimizi kabul etti. 'Ben size birliğin en güzel yerini veririm.' dedi. Cami yaptırmak için çalışmalara başladık. Cami inşaatı kubbe kemerine kadar geldiğinde havalar soğumaya başladı. Kuvvet komutanı kış sonuna doğru camiyi istemediğini söylemiş. Bizim kumandanımız da haber gönderdi. 'Eskişehir'deki kuvvet kumandanı camiye karşı çıkıyor. Mescidi başka amaçlarla kullanacakmış. İnşaatı hemen bitirin." dedi. İşçiler yeniden çalışmaya başlayarak inşaatı bitirdiler. Biz camiyi kullanmaya başladık. Daha sonra Eskişehir'den rahatsızlık alametleri tekrar nuksetmeye başladı. 'Cami minaresi bizim radarlarımızın görüş mesafesini engelliyor.' dediler. Kumandanımız Hasan Pazı'da 'Olur mu? Burada Amerikalıların radar antenleri var.' dedi. Sağ olsun kumandanımız camimize sahip çıktı."