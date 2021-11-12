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Sağlık 12 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç koronavirüs vakası var?
Sağlık

12 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan öldü? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vakaları paylaşıyor. Vatandaşlar bugün kaç vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Güncel korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-11-12 20:32:00 -
12 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı her gün güncel verileri paylaşıyor. Vatandaşlar 12 Kasım’a ait vakaları araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

12 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidi” paylaşımında bulundu.

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