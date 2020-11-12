12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi hayatını kaybetmişti?

Şiddetli deprem konutların yüzde 82'sini, iş yerlerinin yüzde 87'sini yıktı. 17 Ağustos'tan sonra bölgede yaşanan ikinci büyük sarsıntı, geride bir enkaz bıraktı.

Yerle bir olan kent aradan geçen onca yılda depremden alınan dersler ile yeni bir yüze büründü.

Bir başka deprem için önlemler alındı. Ama 21 yıl önceki depremde kimi annesini, kimi babasını, eşini, dostunu, akrabasını kaybetti. O korku dolu günleri yazayan depremzelerin acıları 21 yıl sonra tekrar hatırlandı.

Düzce depreminde kaç kişi hayatını kaybetmişti?

Düzce ve Bolu 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yakınlarını kaybedenlerin acıları aradan geçen 20 yıla rağmen hala taze. Depremi yaşayanlar ve depremde yakınlarını kaybeden o günlerde yaşanan acıları ve zorlukları unutamıyor.

73 km uzunluğunda olan bu fayın 30 km'lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.