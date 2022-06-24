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Yerel 12 ilde DEAŞ operasyonu!
Yerel

12 ilde DEAŞ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyon kapsamında 12 ilde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 08:57:00 - 2022-06-24 09:37:39
12 ilde DEAŞ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla Ülkemizde ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.' açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 18 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde, 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin 12'si yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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