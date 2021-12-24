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Yerel 12 hırsızlık olayına karıştı! Zanlı yakalandı
Yerel

12 hırsızlık olayına karıştı! Zanlı yakalandı

Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:19:00 -
12 hırsızlık olayına karıştı! Zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Talas ve Bünyan ilçelerindeki kırsal mahallelerde evlerden sigorta paneli, motosiklet, eşya, inşaat iskelesi, enerji ve nakil kablosu, demir korkuluk gibi malzemeleri çaldığı iddia edilen G.Ç'yi yakaladı.

G.Ç, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan diğer hırsızlık şüphelileri H.Y, S.Y ve M.T'nin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

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