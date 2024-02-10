12 gündür kayıplardı! Terör devleti İsrail’den bir katliam daha

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinin Maliye Kavşağı yakınlarında İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içerisinde küçük Hind ile aynı araçta bulunan dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cesetlerine ulaşıldığı duyuruldu.

Ambulans bombalandı, sağlık ekibi öldürüldü

Filistin Kızılayı, küçük kızı kurtarmak için gönderilen iki sağlık görevlisinin de İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerinin bulunduğunu duyurdu. Ambulansla küçük kızı kurtarmaya giden Yusuf Zeino ve Ahmed el-Madhoun cesetlerinin 6 yaşındaki Hind’e yakın bir yerde bulunduğunu ifade etti. Sağlık görevlilerinin ambulansı, Hind'in Gazze Şehri'nin Tel el-Hawa mahallesinde bindiği arabanın birkaç metre uzağında bombalanmış halde bulundu.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

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Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb’in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.