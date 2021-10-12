Koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Vatandaşlar son günlerdeki vaka artışının devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

12 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vakalara ilişkin “Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar” açıklamasında bulundu.