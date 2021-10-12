12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son aylardaki en yüksek rakam
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar.'' ifadelerine yer verdi.