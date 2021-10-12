  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son aylardaki en yüksek rakam
Sağlık

12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son aylardaki en yüksek rakam

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:14:00 - 2021-10-12 21:19:06
12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Son aylardaki en yüksek rakam

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar.'' ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay