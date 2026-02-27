  • İSTANBUL
Spor 12 Dev Adam'dan Sırbistan'a deplasman dersi: Grupta 3'te 3!
Spor

12 Dev Adam'dan Sırbistan'a deplasman dersi: Grupta 3'te 3!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
12 Dev Adam'dan Sırbistan'a deplasman dersi: Grupta 3'te 3!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde fırtına gibi esiyor. Milliler, zorlu Sırbistan deplasmanından 82-78’lik galibiyetle dönerek gruptaki liderliğini perçinledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça savunmada çok sert başlayan ay-yıldızlılar, ilk yarıyı Ercan Osmani ve Cedi Osman’ın etkili oyunuyla 45-31 önde kapattı.

İkinci yarıda Sırbistan’ın geri dönüş çabasına rağmen oyun disiplininden kopmayan milliler, parkeden 82-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye grupta 3'te 3 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken, Sırbistan ilk yenilgisini kendi evinde aldı.

TARIK BİBEROVİC'TEN KRİTİK İSABETLER

Maçın son çeyreği tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu.

Sırbistan maçın bitimine az bir süre kala öne geçse de, sahneye Tarık Biberovic çıktı.

Tarık'ın dış atış çizgisinin gerisinden bulduğu kritik basketlerle üstünlüğü yeniden ele alan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı son iki yılda üst üste ikinci kez devirmeyi başardı.

Pota altında Ömer Faruk Yurtseven ile hakimiyet kuran milliler, bu tarihi zaferle 2027 yolunda dev bir adım attı.

 

 

1
