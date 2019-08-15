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12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenecek Akropolis Turnuvası’na katılacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:41
12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan’a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’da düzenlenecek Akropolis Turnuvası’na katılacak.


Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek 29’uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı’ndan Atina’ya gitti ve günü turnuvanın oynanacağı Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu’nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı.


Atina’da 19 Ağustos’a kadar devam edecek olan turnuvada milliler; Sırbistan, İtalya ve ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.


Kadroda A. Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan yer aldı.


Turnuvada maç programı ise şu şekilde:



Yarın


18.00 Sırbistan - Türkiye


20.30 Yunanistan - İtalya



17 Ağustos Cumartesi


18.00 İtalya - Sırbistan


20.30 Yunanistan - Türkiye



18 Ağustos Pazar


18.00 Türkiye - İtalya


20.30 Yunanistan - Sırbistan

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:41
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