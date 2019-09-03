12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında uzatmalar sonucu ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını ABD ile yapıyor. TÜRKİYE 92-93 ABD (Uzatmalar) 1. PERİYOT SONUCU: 21-26

2. PERİYOT SONUCU: 21-21

3. PERİYOT SONUCU: 19-18

4. PERİYOT SONUCU: 20-16

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.