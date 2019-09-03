12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.03 Eylül 2019 Salı 17:56
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında uzatmalar sonucu ABD'ye 93-92 mağlup oldu.
Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını ABD ile yapıyor.
TÜRKİYE 92-93 ABD (Uzatmalar)
1. PERİYOT SONUCU: 21-26
2. PERİYOT SONUCU: 21-21
3. PERİYOT SONUCU: 19-18
4. PERİYOT SONUCU: 20-16
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