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Yaşam 12 çocuk 44 torun sahibiydi! 114 yaşında hayatını kaybetti
Yaşam

12 çocuk 44 torun sahibiydi! 114 yaşında hayatını kaybetti

Ordulu Mehmet Niyazi Metin, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 15:45:00 -
12 çocuk 44 torun sahibiydi! 114 yaşında hayatını kaybetti

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi’nde yaşayan ve yaşı dolayısıyla bir süre önce İstanbul'da yakınlarının yanında yaşamaya başlayan Mehmet Niyazi Metin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla bir hastanede tedavi altına alındı. Metin, burada bir süre tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12 çocuk ve 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin'in cenazesi, ailesi tarafından ilçeye bağlı Birebir Mahallesi'ne getirildi. 114 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, mahalle camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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