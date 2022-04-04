  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 12 ameliyat geçirdi: 3,5 yaşındaki minik Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor
Yaşam

12 ameliyat geçirdi: 3,5 yaşındaki minik Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor

Zonguldak'ta 13’nci ameliyatına girmek için gün sayan 3,5 yaşındaki Eylül Uyan beyin tümörü, hidrosefali teşhisinin de konulmasıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 22:56:00 -
12 ameliyat geçirdi: 3,5 yaşındaki minik Eylül, yaşama tutunmaya çalışıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Döndü Uyan'ın 3,5 yaşındaki kızı Eylül'e doğuştan sonra 10 gün sonra hidrosefali teşhisi konuldu.

Eylül, bugüne kadar geçirdiği 12 ameliyat ile beyinde tümör teşhisi ve epilepsi hastalığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Kızının hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldığını ifade eden Döndü Uyan, doğumdan sonra hayatının büyük bir kısmını hastane geçirdiğini ve kızının 12 kez ameliyat masasına yattığını söyledi.

Evde daha rahat hareket edebilmek için engelli puset arabası ile kasları güçlendirmek için titreşimli egzersiz aleti ihtiyaç duyduklarını ifade eden anne Döndü ve baba Kadir Uyan, tedavi için kızlarını İstanbul’da özel bir hastaneye götürdü. Aile, muayeneyi gerçekleştiren doktorun "Ayda bir Kök hücre tedavi uygularsak, ileride bu çocuk sağlığına kavuşur" demesiyle yeniden umutlandı.

Görüştükleri doktorların, tedavinin sürdürülebilmesi için evde kasların güçlendirmesi için titreşimli egzersiz aletine gereksinim duyulduğunu ifade ettiğini aktaran Kadir Uyan şöyle dedi:

"Kızım henüz 3.5 yaşında. Kas erimesi yaşıyor, gelişimsel bozukluğu var. Dişleri söküldü, organlar birbirine yapışıyor. Kızım fizik tedaviler ve özel eğitimler sayesinde boynunu 3 saniye bile olsa sabit tutabiliyor. Parmaklarını oynatabiliyor. Ve inanıyorum ki kızım yürüyecek ve konuşacak".

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay