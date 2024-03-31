  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail camileri yıktı ama... Ezanları susturamadı

Bunu Fatih Erbakan görmesin! Oy pusulasına öyle bir şey yazdı ki...

"Adana Kralı" da oy kullandı

Kolları olmayan seçmen vatandaşlık görevini böyle yaptı! Oyunu sandığa bakın nasıl attı

Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

İtalya’da korku dolu anlar! Kayak merkezindeki telesiyejde savruldular

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

İzmir'de dev 'yandaş' ihaleleri! Tunç Soyer’den 85 milyon TL'lik veda!

Eski danışman konuştu: Trump’ta diktatör olacak beyin yok! O bir emlak müteahhidi!

Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte yeni fiyatlar: 31 Mart benzin, mazot, LPG... İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı
Gündem 117'lik Arzu nine oyunu kullandı
Gündem

117'lik Arzu nine oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:06:00 -

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu nine oyunu kullandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti. Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti. Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

Sandık başından morga! Oyunu kullanan vatandaştan kötü haber
Sandık başından morga! Oyunu kullanan vatandaştan kötü haber

Gündem

Sandık başından morga! Oyunu kullanan vatandaştan kötü haber


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksim'de seçim sessizliği!
Taksim'de seçim sessizliği!

Yaşam

Taksim'de seçim sessizliği!

Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler
Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler

Gündem

Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23