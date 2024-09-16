115 suçlamanın yer aldığı dava başladı! İngiliz devi küme mi düşürülecek?

Premier Lig’de son 3 sezonun şampiyonu ve harcadığı büyük paralar ile dikkat çeken Manchester City, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İngiliz ekibi hakkında 115 suçlamanın yer aldığı dava bugün başladı. Suçlamalarda Manchester City’nin mali tabloları ilgili doğru verileri paylaşmadığı yönünde iddialar bulunuyor. Bağımsız bir komisyon tarafından Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nde görülen davanın 10 hafta sürmesi bekleniyor.

MANCHESTER CITY HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Arap sermayesinin satın alması ile birlikte transfere harcadığı büyük paralarla her yıl dikkatleri üstüne çeken Manchester City hakkında bulunan 115 suçlamanın 54’ü 2009-2018 sezonundan başlayarak 2017-2018 sezonuna kadar doğru ve güncel mali verileri paylaşmadığı yönünde. 35 suçlamada ise 2018 yılının Aralık ayından itibaren günümüze kadar açılan soruşturmalarda İngiliz ekibinin iş birliği yapmadığı belirtiliyor. Geri kalan suçlamalarda ise UEFA’nın ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun mali kriterlerine uyulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, söz konusu sezonlarda oyuncu ve menajer tazminatları için doğru mali raporlar sunmadıkları gerekçesiyle 14 ayrı suçlamayla karşı karşıyalar.

KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

İngiliz basını Manchester City hakkındaki iddiaların çok ciddi olduğunun altını çiziyor. Başlatılan soruşturma sonucunda İngiliz devinin küme düşürülme ihtimali söz konusu olsa da bu cezanın çok ağır olabileceği üzerinde de duruluyor. Kaynaklar, Manchester City için puan silme ve ağır para cezası verilmesinin daha yüksek ihtimal olduğun üzerinde duruyor. Verilecek ceza, Manchester City hakkındaki 115 suçlamanın kaçından suçlu görüleceğine göre değişebilir.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Manchester City hakkındaki suçlamalar ilk olarak 2018 yılında Alman Der Spiegel dergisinde çıkan yazılarla ortaya çıktı. Yazılarda İngiliz devinin mali kuralları ihlal ettiği iddia edildi. 2019 yılında ise UEFA, konuyla ilgili soruşturma başlattı Ancak Manchester City buna itiraz etti. CAS’tan çıkan karar ile İngiliz kulübü haklı bulundu. Tarihler 2020 yılının şubat ayını gösterdiğinde ise UEFA, Manchester City’yi söz konusu iddialar nedeniyle 2 yıl Avrupa kupalarından men ederek 28,6 milyon sterlin para cezasına çarptırdı. Manchester City’nin yaptığı itiraz sonrası men cezası kaldırılırken para cezası ise 8,9 milyon sterline düşürüldü.

2023 yılının şubat ayında ise Premier Lig yönetimi Manchester City hakkında 115 suçlamanın soruşturulmasını istedi ve bağımsız dava başladı.