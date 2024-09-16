  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Spor 115 suçlamanın yer aldığı dava başladı! İngiliz devi küme mi düşürülecek?
Spor

115 suçlamanın yer aldığı dava başladı! İngiliz devi küme mi düşürülecek?

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:00:00 - 2024-09-16 16:12:09
115 suçlamanın yer aldığı dava başladı! İngiliz devi küme mi düşürülecek?

Premier Lig devi Manchester City hakkında 115 suçlamanın yer aldığı dava bugün başladı. Davanın sonucunda İngiliz devinin küme düşürülmesi söz konusu.

Premier Lig’de son 3 sezonun şampiyonu ve harcadığı büyük paralar ile dikkat çeken Manchester City, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İngiliz ekibi hakkında 115 suçlamanın yer aldığı dava bugün başladı. Suçlamalarda Manchester City’nin mali tabloları ilgili doğru verileri paylaşmadığı yönünde iddialar bulunuyor. Bağımsız bir komisyon tarafından Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nde görülen davanın 10 hafta sürmesi bekleniyor.

MANCHESTER CITY HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Arap sermayesinin satın alması ile birlikte transfere harcadığı büyük paralarla her yıl dikkatleri üstüne çeken Manchester City hakkında bulunan 115 suçlamanın 54’ü 2009-2018 sezonundan başlayarak 2017-2018 sezonuna kadar doğru ve güncel mali verileri paylaşmadığı yönünde. 35 suçlamada ise 2018 yılının Aralık ayından itibaren günümüze kadar açılan soruşturmalarda İngiliz ekibinin iş birliği yapmadığı belirtiliyor. Geri kalan suçlamalarda ise UEFA’nın ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun mali kriterlerine uyulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, söz konusu sezonlarda oyuncu ve menajer tazminatları için doğru mali raporlar sunmadıkları gerekçesiyle 14 ayrı suçlamayla karşı karşıyalar.

KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

İngiliz basını Manchester City hakkındaki iddiaların çok ciddi olduğunun altını çiziyor. Başlatılan soruşturma sonucunda İngiliz devinin küme düşürülme ihtimali söz konusu olsa da bu cezanın çok ağır olabileceği üzerinde de duruluyor. Kaynaklar, Manchester City için puan silme ve ağır para cezası verilmesinin daha yüksek ihtimal olduğun üzerinde duruyor. Verilecek ceza, Manchester City hakkındaki 115 suçlamanın kaçından suçlu görüleceğine göre değişebilir.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Manchester City hakkındaki suçlamalar ilk olarak 2018 yılında Alman Der Spiegel dergisinde çıkan yazılarla ortaya çıktı. Yazılarda İngiliz devinin mali kuralları ihlal ettiği iddia edildi. 2019 yılında ise UEFA, konuyla ilgili soruşturma başlattı Ancak Manchester City buna itiraz etti. CAS’tan çıkan karar ile İngiliz kulübü haklı bulundu. Tarihler 2020 yılının şubat ayını gösterdiğinde ise UEFA, Manchester City’yi söz konusu iddialar nedeniyle 2 yıl Avrupa kupalarından men ederek 28,6 milyon sterlin para cezasına çarptırdı. Manchester City’nin yaptığı itiraz sonrası men cezası kaldırılırken para cezası ise 8,9 milyon sterline düşürüldü.

2023 yılının şubat ayında ise Premier Lig yönetimi Manchester City hakkında 115 suçlamanın soruşturulmasını istedi ve bağımsız dava başladı.

Manchester City, final biletini aldı
Manchester City, final biletini aldı

Spor

Manchester City, final biletini aldı

Nuri Şahin, Manchester City'den takviye yaptı
Nuri Şahin, Manchester City'den takviye yaptı

Spor

Nuri Şahin, Manchester City'den takviye yaptı

Deprem etkisi! Amrabat, McTominay değil Manchester City'in yıldızı orta sahaya geliyor! 25 milyon euroluk transfer...
Deprem etkisi! Amrabat, McTominay değil Manchester City'in yıldızı orta sahaya geliyor! 25 milyon euroluk transfer...

Spor

Deprem etkisi! Amrabat, McTominay değil Manchester City'in yıldızı orta sahaya geliyor! 25 milyon euroluk transfer...

Galatasaray çok istiyordu! O isim Manchester City'e transfer oldu
Galatasaray çok istiyordu! O isim Manchester City'e transfer oldu

Spor

Galatasaray çok istiyordu! O isim Manchester City'e transfer oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Malesef bu cesaret bizim tff de yok. Çakma 5. Yildizi takan, tarla sürenler sampiyonlugu çalanlar tam tersi mükafatlandiriliyor bu ülkede

73 faul = 1 sarı kart.

bizim türkiye fodbol fetörasyonu galatasaray hakkında ne düşünüyor.bilet meseleleri. arkadaşlar bu sezonun şampiyonunu şimdiden söyleyelim GS. boşuna kimse yırtınmasın. morinho iki günde türkiyedeki oyunu gördü, başka kimse oyun hakkında ağzını açmıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor

Türkiye Mısır, Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirirken bu kez Ankara-Kahire hattında tarafların Libya krizini çözmek için Tü..
Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’
Dünya

Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’

Mısır ve Rusya’dan ortak ‘geniş çaplı savaş’ uyarısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak açıklamada bulunan Mısır Dışişl..
Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap
Gündem

Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap

Medya sektöründe, “Saygısız Saygı” nâmıyla meşhur olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, vahşi bir cinayete kurban giden Narin üzerinden Kur’an kur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23