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Gündem 112 orman yangınının 107'si kontrol altında
Gündem

112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Türkiye genelinde 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 12:10:00 -
112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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Emrk

Boş versenize her yer yanıyor açın tv leri bakın her kes kaçıyor
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