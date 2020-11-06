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Ekonomi ​11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor
Ekonomi

​11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor

Huawei ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar yüzde 5 indirim hakkı kazanıyorlar

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:09:09 -
​11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor

İSTANBUL(AA) - Huawei, online mağazasında 11 Kasım tarihinde büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar yüzde 5 indirim hakkı kazanıyorlar. 9 Kasım tarihinde açıklanacak sürpriz indirimli fiyatları ilk olarak bülten abonelerine gönderilecek. Böylece aboneler 10 Kasım’da yayınlanacak ürünlere ilk sahip olma şansını da yakalamış olacaklar.

Bu ürünler arasında Huawei’nin çok tercih edilen P Smart Pro, P30 Lite, Sport Lite bluetooth kulaklık, Watch GT 2, FreeBuds 3 ve kablosuz tripod selfie stick’i de bulunuyor. İndirim ve kampanyaları devam eden ürünlerin de süreleri uzatıldı. Huawei P40 Pro, 12 bin 158 TL yerine 9 bin 999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulmaya devam ediyor. 12 ay boyunca 50 GB Huawei bulut hizmeti ücretsiz olarak verilen akıllı telefonu alan tüketiciler, 1 TL daha fark vererek akıllı kapaklı telefon kılıfı sahibi de oluyorlar.

Huawei’nin en gelişmiş akıllı saati olan Huawei Watch GT 2 Pro, 2 bin 523 TL yerine 2 bin 299 TL indirim fırsatı ile tüketicilere sunulduğu gibi, alışveriş yapanlar 1’er TL daha fark vererek 10.000 mAh gücünde Huawei Powerbank ve Huawei AM115 kulak içi kulaklık sahibi de olabilecekler.

Büyük beğeni ve ödüller kazanan Huawei FreeBuds Pro tam kablosuz bluetooth kulaklıklar ise 1.748 TL yerine 1.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. Tüketicilere, eğer isterlerse 1 TL fark vererek Huawei mini hoparlör sahibi olabilme fırsatı sunuluyor.

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