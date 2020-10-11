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İSLAM 11.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-11 07:15:00 - 2020-10-11 07:17:30
11.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnkâr edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır.

  Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar."

 (Enfal Suresi - 73)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Din bağına dayalı yardımlaşma ve dayanışmanın kâmil mânada gerçekleşmesinin –en azından o çağda ve bölgedeki– şartı, müminlerin bir arada bulunmaları, belli bir toprak parçası üzerinde bir sosyal ve siyasî “bağımsız birlik” oluşturmalarıdır.
Hz. Peygamber ve Mekke’deki müslümanlar, dinlerini seçme ve yaşama hürriyeti tehlikeye düşünce Medine’ye hicret ettiler. Bu muhacirleri, Yesrib’in (Medine) müslümanları topraklarına ve evlerine yerleştirdiler, mallarına ortak ettiler, ellerinden gelen bütün yardımı yaptılar ve bu sebeple “yardımcılar” mânasında ensar diye anıldılar.
Fitne ve fesat. Fitne birey ve toplumun dinî ve ahlâkî hayatının bozulması, kirlenmesi, değişmesi tehlikesidir. Fesat ise din birliğine dayalı dayanışma düzeninin değişmesi, dinleri farklı kimselerle –onlara, yukarıda açıklanan çerçevede velâyet yetkisi vererek– yardımlaşan grupların ortaya çıkması sonucu sosyal düzenin bozulması, asayişin sarsılması, hatta iç karışıklıkların çıkmasıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır!"   (Buhâri)

"Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir."   (Hakim)

"Din kardeşini savunan müslümanı Allahü Teâlâ, Cehennem ateşinden korur."    (Taberâni)

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