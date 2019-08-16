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111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:12
111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri şüpheli otomobili, ilçenin Hatuniye Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpek 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin bagajında 3 çuval içerisinde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:12
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