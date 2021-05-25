Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok vatandaş maddi desteklere ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL yardım yapıyor. Peki, kim nereden 1100 lira başvurusu yapabilir?

1100 TL başvurusu bitti mi? Kim 1100 TL destek başvurusunda bulunabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Pandemi yardımı başvuruları E Devlet üzerinden yapılıyor. Sisteme TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. TC kimlik numarası 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonu ise TC kimlik numarası son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

1100 lira pandemi yardımı hanelere bir kez ödeniyor. Tam kapanma yardımına; memurlar, kamuda çalışanlar, emekliler, işsizlik ödeneğinden yararlananlar başvuru yapamıyor.

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