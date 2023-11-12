11 yıl boyunca İtalyanlar ve Polonyalılar yaşadı! Diyarbakır'da bulunan o köy havadan görüntülendi

Diyarbakır'da 47 yıl önce Karakaya Barajı inşaatında çalışan İtalyan ve Polonyalı mühendis ile işçiler için inşa edilen modern köy, 11 yıl kullanıldıktan sonra terk edilerek hayalet köye döndü. Halk arasında "İtalyan köyü" olarak geçen bölge havadan görüntülendi.

Fırat Nehri üzerine kurulan Karakaya Barajı'nın inşasında binlerce İtalyan ve Polonyalı mühendis ile işçi çalıştı. Bölgede uzun süre kalan yabancılar, Çüngüş ilçesi kırsalına yerleşti.

1976 yılında bölgeye gelen yabancılar, 350 hanelik bu köyü kurdu. 11 yıl boyunca yaklaşık 3 bin 500 çalışan bu köyde yaşadı. 1987 yılında baraj inşaatı bitince çalışanlarda her şeyi bırakıp bölgeden ayrıldı. Köye sinema, sağlık merkezi, ibadethane gibi sosyal alanlardan helikopter pistine kadar modern bir köy inşa edildi. Harabeye dönen yapıların bazıları çevredeki köylüler tarafından ahır olarak kullanılıyor. 36 yıl önce terk edilen yapılar, sonbaharın renk cümbüşü içinde hayalet köy olarak kaldı.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Hasan Demir, 1976 yılından 1987 yılına kadar Karakaya Barajı yapımında İtalyan ve Polonyalıların aileleri ile birlikte yaşadığı yerin İtalyan köyü olarak geçtiğini söyledi.

Köyde yüzme havuzu, spor salonu ve sinema salonu olduğunu aktaran Demir, “Karakaya Barajı’nda çalışan herkes burada yaşıyordu. Köy şu anda terk edilmiş ve harbe bir şekilde. Buranın korunmasını buranın vatandaşı olarak çok istiyordum. Burada hayvancılık yapan vatandaşlarımız var. Buranın içerisinde hayvanlarını besleyen vatandaşlarımız mevcut” dedi.

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Saunasından hamamına, helikopter pistine, eğlence salonuna kadar her şeyin mevcut olduğunu kaydeden Demir, “Çok modern bir köydü ama maalesef terk edildi. Burada baraj inşaatının tamamlanmasının ardından İtalyan ve Polonyalılar ihtiyaçları olan eşyalarını alarak çıkıp gittiler. Köy onların gitmesinin ardından olduğu gibi kaldı. Köylüler tarafından harabeye çevrildi” ifadelerini kullandı.