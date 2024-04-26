11 yaşındaki Büşra için ambulans helikopter havalandı
Van’ın Başkale ilçesinde epilepsi ve serebral palsi tanısı ile tedavi gören 11 yaşındaki Büşra Tufan Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Epilepsi ve serebral palsi tanısı ile Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 11 yaşındaki Büşra Tufan’ın ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan ambulans helikopterle alınan Büşra Tufan, gerekli tedavisinin yapılması için getirildiği SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.