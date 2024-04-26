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Yerel 11 yaşındaki Büşra için ambulans helikopter havalandı
Yerel

11 yaşındaki Büşra için ambulans helikopter havalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:58:00 -
11 yaşındaki Büşra için ambulans helikopter havalandı

Van’ın Başkale ilçesinde epilepsi ve serebral palsi tanısı ile tedavi gören 11 yaşındaki Büşra Tufan Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Epilepsi ve serebral palsi tanısı ile Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 11 yaşındaki Büşra Tufan’ın ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan ambulans helikopterle alınan Büşra Tufan, gerekli tedavisinin yapılması için getirildiği SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı

Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı
Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı

Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı
Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter Van'daki hasta için havalandı

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