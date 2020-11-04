  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 11. sınıflar ne zaman açılıyor? | Diğer sınıflar ne zaman açılır?
Eğitim

11. sınıflar ne zaman açılıyor? | Diğer sınıflar ne zaman açılır?

11. sınıflar ne zaman okula gidecek? 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci ve veli diğer sınıfların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? | 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih | 11. sınıflar hangi gün açılıyor? | 11. sınıflar hangi günlerde okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:59:00 -
11. sınıflar ne zaman açılıyor? | Diğer sınıflar ne zaman açılır?

Okullar ne zaman açılacak son durum | Milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başlamadı. 6.,7.,10. ve 11. sınıf öğrencileri kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, konu hakkında yeni bir açıklama var mı? | Okullar hangi gün açılacak? | 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

11. sınıflar ne zaman açılıyor? | Diğer sınıflar ne zaman açılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarih hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” dedi.  

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?
Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Eğitim

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veyis Ateş 'Allahuekber' tepkilerine ateş püskürdü!
Gündem

Veyis Ateş 'Allahuekber' tepkilerine ateş püskürdü!

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde minik Ayda'yı kurtaran kahraman görevlileri..
Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin

Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay