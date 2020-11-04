Okullar ne zaman açılacak son durum | Milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başlamadı. 6.,7.,10. ve 11. sınıf öğrencileri kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, konu hakkında yeni bir açıklama var mı? | Okullar hangi gün açılacak? | 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

11. sınıflar ne zaman açılıyor? | Diğer sınıflar ne zaman açılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarih hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” dedi.