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Eğitim 11. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

11. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman?

11. sınıflar ne zaman açılacak? sorusu 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamıştı. Şimdi ise diğer sınıfların hangi tarihte okula başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı açıklamayla detaylı bilgiler verdi. Peki, 11. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 19:58:00 -
11. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitimde detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamıştı. Şimdi ise diğer sınıfların hangi tarihte okula başlayacağı merak ediliyor.

11. sınıflar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada şu sözleri kaydetti:

15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

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