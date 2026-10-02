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Gündem 11 okulun ihtiyaçları karşılanacak: Gebze’den Adıyaman’a uzanan yardım köprüsü
Gündem

11 okulun ihtiyaçları karşılanacak: Gebze’den Adıyaman’a uzanan yardım köprüsü

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11 okulun ihtiyaçları karşılanacak: Gebze’den Adıyaman’a uzanan yardım köprüsü

Gebze’den Adıyaman’a uzanan dayanışma çalışmasıyla 11 okuldaki öğrencilere yönelik çeşitli destekler sağlanacak. Gebze Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğinde hazırlanan yardımlar, bölgedeki öğrencilere ulaştırılacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan yardım malzemelerini inceleyerek organizasyonun son durumuna ilişkin bilgi aldı. Yardımların belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırılması için yürütülen hazırlıkları yerinde takip eden Büyükgöz, malzemelerin ihtiyaç sahiplerine düzenli ve koordineli şekilde ulaştırılması amacıyla yapılan planlamaları değerlendirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜME VESİLE OLSUN"

Büyükgöz, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gebze'nin dayanışma anlayışını Adıyaman'daki öğrencilere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Yardımların çocukların yüzünde tebessüme vesile olmasını dileyen Büyükgöz, "Gebze'mizin kardeşlik ve dayanışma anlayışını Adıyaman'daki evlatlarımıza ulaştırıyoruz. Hazırladığımız yardımlar çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle sürdürülen çalışma kapsamında hazırlanacak ayni yardımların, Adıyaman'ın 6 ilçesindeki 11 okula ulaştırılması planlanıyor.

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