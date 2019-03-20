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“11 milyondan fazla sigortalıya destek veriyoruz”

Katıldığı “İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004’ten bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:11
“11 milyondan fazla sigortalıya destek veriyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

10 milyon kişiye aş demek

İşverenlerin geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği 2,5 milyon ilave istihdam sözünü tutacaklarına inandığını belirten Bakan Selçuk, “2,5 milyon kişiyi istihdam etmek demek 10 milyon kişiye aş demek. Ankara için 220 bin istihdam demek 1 milyon kişiye ulaşmamız demek. İstihdam seferberliği sayesinde, vatandaşlarımızın yüzü gülecek, milyonlarca evde tencere kaynayacak, çocuklarımız için mutlu bir gelecek inşa edeceksiniz” dedi.

1,7 milyon işverene 18 ayrı teşvik

Bakan Selçuk, tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını bildirerek şunları kaydetti: “Bakanlık olarak açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004’ten bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık.

“Hangi desteğe ihtiyaç varsa...”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bu yıl uygulanacak istihdam teşviklerinin belirlendiğini anımsatarak, “Teşvik paketinin içinde 8 tane çok önemli destek var. Devletimiz, ilave istihdamda maaşını ödemekten tüm vergi ve diğer ödemelerini yapmaya, ‘İşim zorda’ diyenin çalışanının giderlerini karşılamaya kadar kimin hangi desteğe ihtiyacı varsa hepsini karşılıyor” diye konuştu.

Üretim seferberliği de başlatmamız lazım”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de bu yılın ilk aylarında yaşanan ekonomik toparlanma sürecine hep birlikte destek verilmesi gerektiğini söyledi. İşsizliğin en temel ekonomik sorun olduğuna dikkati çeken Özdebir, “İstihdam seferberliğinin yanında hep beraber üretim seferberliği de başlatmamız lazım. Üretim kendiliğinden istihdamı oluşturur. İş yeri yoksa iş, istihdam, ihracat ve ücret yoktur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:11
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Ankara Ticaret Odası (ATO)
  3. İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
  6. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir

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