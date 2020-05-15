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11 milyon Wuhanlı 10 gün içinde test edilecek

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaşayan 10 milyondan fazla kişinin korona virüs testi yapılacağının açıklanmasının ardından bugün Wuhanlılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:59:39 -
11 milyon Wuhanlı 10 gün içinde test edilecek

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaşayan 10 milyondan fazla kişinin korona virüs testi yapılacağının açıklanmasının ardından bugün Wuhanlılar uzun kuyruklar oluşturdu. Testlerin 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının çıkış yeri Çin’in Wuhan kentinde korona virüs testi için uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Test kuyruğunda bekleyen 11 milyon Wuhanlıya korona virüs testi yapılacak. Bir süredir virüsün görülmediği şehirde geçtiğimiz günlerde vaka sayısında yaşanan artış üzerine 10 milyondan fazla kişiye test yapılacağı açıklanmıştı. Kararın ardından şehrin birçok noktasında kurulan korona virüs testi gerçekleştirme noktalarında testler hızla yapılıyor.

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