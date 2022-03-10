İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışına hazırlandı. Kentin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle THY bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

11 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? THY iptal edilen uçuşlar güncel

Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 sefer iptal edildi.

İptal edilen seferlerle ilgili olarak THY web sitesi ya da uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz.