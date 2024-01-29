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Yerel 11 mahalle karantinaya alındı!
Yerel

11 mahalle karantinaya alındı!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:22:00 -
11 mahalle karantinaya alındı!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 11 kırsal mahalle karantinaya alındı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahalleleri karantinaya alındı.

Denizli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Kadir Özdemir, çiçek hastalığının ilk olarak Yeniköy Mahallesi’nde başladığını söyledi.

Burdur’dan sonra bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip Acıpayam’a bağlı mahallelerde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığını belirten Başkan Özdemir, “Acıpayam İlçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çıkan koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. 35 bine yakın koyun ve keçi varlığının bulunduğu Acıpayam ilçesindeki canlı hayvan pazarımızda ikinci bir karara kadar kapatılmıştır. Hayvan pazarı büyük baş hayvanlar için açıktır. Burdur’dan sonra en büyük canlı hayvan pazarının bulunduğu Acıpayam ilçesinde karantina tedbirlerinin en az üç hafta devam etmesi bekleniyor. Çiçek hastalığı keçi ve koyunlarda görülmektedir. Keçi ve koyunlarda görülen çiçek hastalığı ise insanlara geçmez” dedi.

Çiçek hastalığının belirtilerine de değinen Başkan Özdemir, “Koyun ve keçi çiçeği, Poxviridae familyasının Capripoxvirus genusundan koyun çiçeği virüsü ve keçi çiçeği virüsünün neden olduğu, ateş, iştahsızlık depresyon, deri ve iç organlarda çiçek lezyonları, gözyaşı ve burun akıntısı ile karakterize oldukça bulaşıcı viral hastalıktır. Hastalık çıkan bölgelerde 3 yıl süreyle koyun ve keçilere çiçek aşısı yapılmalı, eğer sürüde hastalık çıkmış ise hasta hayvanlar ayrılmalı ve sağlı hayvanlar ile temas ettirilmemelidir. Ölen hayvanlar derin çukurlara kireç dökülerek gömülmeli ve hasta hayvanların bulundukları ağıllar dezenfekte edilmelidir” diye konuştu.
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