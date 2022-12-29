11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor, Beşiktaş'a yenildi

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Masuaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 26'ya yükseltirken Adana Demirspor, 27 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek haftayı bay geçecek. Adana Demirspor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Son olarak Süper Lig'de Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray derbisini 2-1 kaybederken Gaziantep FK maçında da 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı ise ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet aldı.

En son Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana Demirspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu maçlarda 5 galibiyet alan Adan Demirspor 6 da beraberlik alarak namağlup serisini 11 maça çıkarmıştı. Adana temsilcisinin Beşiktaş maçından 1-0 yenik ayrılmasıyla bu seri de sona ermiş oldu.

Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Kamil Çetin

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 65 Tayfur Bingöl), Josef, Cenk Tosun (Dk. 65 Redmond), Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 89 Atiba), Weghorst (Dk. 90 Muleka)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Erhun Aksel Öztümer), Ndiaye (Dk. 76 Gökhan İnler), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 68 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 86 Akintola), Gulbrandsen (Dk. 76 Assombalonga)

Gol: Dk. 14 Masuaku (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ndiaye, Dk. 61 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 45 Josef, Dk. 45+6 Weghorst, Dk. 65 Cenk Tosun, Dk. 81 Rosier, Dk. 90+3 Muleka (Beşiktaş)