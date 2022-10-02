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Yerel 11. kattan düştü... Feci ölüm
Yerel

11. kattan düştü... Feci ölüm

Kayseri'de 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 15:58:00 -
11. kattan düştü... Feci ölüm

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Metehan Sokak'ta 13 katlı bir binada meydana gelen olayda S.T. (58) 11. kattan aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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