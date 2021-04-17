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Yerel 11 katlı otelde yangın
Yerel

11 katlı otelde yangın

Antalya'daki 11 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:46:00 -
11 katlı otelde yangın

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Falez Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı bir otelin altında bulunan restoranın baca kısmında çıktı.

Otelin çatı kısmından yoğun dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baca kısmında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının otelden çıktığını düşen vatandaşlar ise kısa süreli korku yaşadı. 4 yıldızlı otelin çatısından yayılan dumanlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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