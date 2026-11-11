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Aktüel 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kemaliye'de de büyük bir özveriyle yapıldı...
Aktüel

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kemaliye'de de büyük bir özveriyle yapıldı...

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kemaliye'de de büyük bir özveriyle yapıldı...

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde de ağaçlandırma yapıldı. Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile birlikte Şehitler yolunda fidanlar toprakla buluşturdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde de ağaçlandırma yapıldı. Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile birlikte Şehitler yolunda fidanlar toprakla buluşturdu.

Atmaca yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kemaliye bırakmak için doğamıza sahip çıkmaya, yeşil alanlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Diktiğimiz her fidanın geleceğe nefes, yarınlara umut olmasını diliyorum. Daha yeşil bir Kemaliye için hep birlikte" ifadelerini kullandı.

 

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